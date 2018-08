144 kilometer per uur waar je 80 mag, Helvoirtenaar is rijbewijs kwijt

COLUMN Til-bur­gers

7:18 Alweer een. Was mijn eerste gedachte. Five Guys. Burgertent nummer zoveel. Vooral voor kerels, deze keer. Denk ik. Anders had het wel Five Guys and Dolls geheten. Meiden met trek komen hier sowieso al wat minder aan hun trekken. Kijk maar naar de namen. Burger King, Broodje Jantje, Johnny’s Burger Company, McDonald’s, broodjes platgeramd rund zijn kennelijk meer een mannen- dan een vrouwending.