16.000 mensen zingen dwars door druppels heen op Tilburg Zingt

Een hoosbui teisterde de opening van Tilburg Zingt, en waar velen dekking zochten voor de regen en wind, bleef Kees van Roij comfortabel staan waar hij al stond. Met zijn grote blauwe paraplu creeerde Van Roij genoeg droge ruimte voor hem, zijn vrouw en haar zus om uit volle borst het Tilburgs Volkslied mee te zingen. "We komen hier al jaren en ik neem altijd een paraplu mee. Vaak valt er wel een buitje en als het droog blijft gebruik ik het als wandelstok."

Het podium was voor de vijftiende editie weer terug op zijn vaste plek aan de Schouwburgring na een eenmalig uitstapje naar de Paleisring vanwege het Koninklijk bezoek van vorig jaar. En nog steeds gingen presentator Rogier van Son en citymarketeer Marc Meeuwis voor in de lijst van vijftig meezingers, die om middernacht werd afgesloten met het iconische You'll Never Walk Alone.

Ergens halverwege klonk 'De Vrolijke Koster', wat voor Jonneke van Nunen uit Oisterwijk aanleiding was om er een aantal jolige danspassen uit te gooien. Het ging met overgave, watn ze had nog wat in te halen. "Mijn favoriete nummer is Jolene van Dolly Parton, maar toen dat gespeeld werd stond ik nog te schuilen voor de regen.

Na de flinke bui trokken ruim 16.000 bezoekers richting de Schouwburgring. "Ik ben mega trots", zei Alex Snijders van de organisatie. "De regen in het begin was vervelend, daarna was het weer een groot feest voor jong en oud."