17-jarige jongen aangehouden voor overval op Tilburgse kringloopwinkel

Vijf vragen: Tilburgse jongeren met oorlogsverleden in 'Een Ilias'

10:07 TILBURG - Tilburgse jongeren met een oorlogsverleden spelen in het toneelstuk 'Een Ilias'. Ze komen uit Syrië, Guinee, Afghanistan en Sierra Leone. In het Griekse drama zijn ook hun eigen oorlogsherinneringen verwerkt. De andere spelers komen uit België en Nederland. Het stuk is dit weekend te zien bij theater De NWE Vorst. Vijf vragen over De Ilias.