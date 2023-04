30 kilometer wandelen is voor Jan veelbetekenend: ‘Na kaakkanker moest ik opnieuw leren lopen’

Tot over tien jaar op het podium: theatercol­lec­tie BOG. is bezig aan een levenslan­ge reeks

Het begon tien jaar geleden met een poging het leven als net afgestudeerde mid-twintigers te structureren. Van geboorte tot aan de dood. Dat was een tikkie te ambitieus. Maar het voedde wel de behoefte aan een vervolg. Elke tien jaar, zo is het plan. Deel twee van deze levenslange reeks is volgende week te zien in Tilburg.