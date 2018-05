30 procent van naaktfoto's en seksfilmpjes in gebied Tilburg en Den Bosch wordt gedeeld met anderen

Stadsmuse­um Tilburg tevreden over project met li­ve-Instagram uit Tweede Wereldoor­log. 'Hartverwar­mend'

12:11 TILBURG - Het project waarbij een 12-jarige Tilburgs meisje via Instagram 'live' vertelt over haar belevenissen in de Tweede Wereldoorlog is een succes. Dat concludeert directeur Gert-Jan de Graaf van het Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum. Hij wil het project, dat nu op zeven scholen draaide, uitbreiden naar alle 62 basisscholen in de gemeente Tilburg.