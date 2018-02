313 hennepplanten gevonden in een verborgen ruimte in een loods in Tilburg

Tegemoetkoming chroom-6: een lachertje!

27 februari TILBURG - ,,Moeten we hiervoor een gat in de lucht springen? Een lachertje!". Dat is de eerste reactie van Natascha van de Put over de tegemoetkoming van 500 euro die Tilburg uitkeert aan slachtoffers van de chroom-6 kwestie.