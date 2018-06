40 jaar vrouwenemancipatie naar het Regionaal Archief

TILBURG - Een poster van het allereerste Vrouwencafé en een uitgave van de Vrouwenkrant. Ruim 40 jaar vrouwenemancipatie ligt nu nog in dozen op de zolder van emancipatie expertise centrum Feniks. Vanaf vrijdag draagt Feniks al haar schatten over aan het Regionaal Archief Tilburg.

,,Bijna alles mag het Regionaal Archief hebben. Alleen de informatie uit onze tentoonstelling niet," vertelt Laurens Kleijntjens, de enige man bij Feniks. Na zijn studie cultuurwetenschappen besloot hij vrijwilligerswerk te doen bij het centrum, waar hij al snel met het archief te maken kreeg. ,,Hoeveel items we precies hebben, durf ik niet meer te zeggen. We hebben een hele hoop weg moeten gooien door waterschade. Daarna hebben we besloten om de collectie toch maar uit handen te geven."

Gerda de Vries, directrice van Feniks, geeft aan dat het belangrijk is dat de collectie bewaard blijft. ,, Het is belangrijk om dit met anderen te delen. De nieuwe generatie denkt dat een aantal dingen, zoals de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, vanzelfsprekend is. Daar is een strijd aan voorafgegaan. Dat mannen en vrouwen niet hetzelfde betaald krijgen, vindt de jeugd dan wel weer raar."

Nu ligt het archief nog op zolder, maar binnenkort wordt de collectie overgenomen door het Regionaal Archief Tilburg

Heksennacht

Na meer dan veertig jaar opkomen voor de rechten van vrouwen, inmiddels ook voor de rechten van mannen en lhbt (lesbisch, homo, biseksueel en transgender), is Feniks nog steeds terug te vinden in de straten van Tilburg. Niet meer zoals in 1980 in de vorm van een 'Heksennacht', waarbij vrouwen 's nachts de straat op gaan, maar nog steeds aanwezig. ,, De zelfbewustheid van vrouwen is iets waar wij voor streden," vertelt De Vries, terwijl ze naar een afdruk van de Heksennacht kijkt. ,, Maar ook kinderopvang, het tegengaan van intimidatie op straat en anonieme opvang na onvrijwillige seks is iets waar Feniks zich voor inzet."

Jongeren

Ook onder jongeren speelt emancipatie. ,, We krijgen heel veel vragen van studenten," zegt De Vries met een lach. ,,Laatst hebben we een hele discussie gehad met het ROC over de Me Too beweging." Ook een gelijk inkomen voor gelijk werk en emancipatie en identiteit spelen een rol bij studenten. ,,Er komen heel veel vragen voor werkstukken, maar ook om mee te doen met acties."

De Vries: ,,Er is een mythe in Nederland dat vrouwelijke emancipatie voltooid is. Maar uit de cijfers blijkt dat dit nog niet waar is."