45 leden motorclub No Surrender gecontroleerd; een persoon aangehouden, meerdere bekeuringen uitgedeeld

Tilburgse Sigrid Calon brengt licht in de Amsterdam­se Kalverpas­sa­ge

8:41 TILBURG- Ze is vooral bekend als textielkunstenares. Maar Sigrid Calon uit Tilburg sleepte een grote prestigieuze lichtkunstopdracht binnen: een ontwerp voor een digitaal kunstwerk met een steeds veranderend lichtpatroon in het plafond van de gaanderijen in de Kalverpassage in Amsterdam. Vrijdag is de onthulling.