80-plussers laten de bal het werk doen tijdens hockeyinterland: ‘Zo hard als Usain Bolt lopen we niet meer’

Man (52) slingert onder invloed met busje door centrum Tilburg, automobi­list moet uitwijken

TILBURG - Een 52-jarige man uit Etten-Leur is woensdagavond aangehouden omdat hij vermoedelijk onder invloed van alcohol met zijn busje over de weg slingerde in Tilburg. Een andere automobilist moest uitwijken om een aanrijding te voorkomen, meldt de politie.