Aanleg ATB-parcours in Tilburg trekt diepe sporen: 'een aanslag op de natuur'

Koen Peters kon er nauwelijks over uit. Aan de zuidkant van het Stadsbos013 zijn al heel wat sporen getrokken van het atb-parcours dat uiteindelijk 22 kilometer lang moet worden. Zo diep soms dat je die 'niet makkelijk meer kunt herstellen', zei de advocaat van 't Geregt, vereniging van ruim 100 eigenaren van recreatiepercelen in het bosgebied ten zuiden van de Gilzerbaan.

Voren

Ten overstaan van de gemeentelijke bezwaarcommissie waren anderen minder zacht in hun bewoordingen over de voren die een graafmachine achterliet nabij de golfbaan. ,,Schokkend", noemde Geregt-voorzitter Hein Simons dat. ,,Een ontginning", vond Koen van Dooren het. ,,Veel dieper dan de 40 centimeter die de aanlegvergunning toelaat. Eerder 1.40 meter", aldus Florian von Behr, die zijn zoon in zo'n greppel had neergezet. ,,Daar kon je vanaf de zijkant zo overheen kijken." Een ambtenaar van de gemeente zei dat slechts gebruik is gemaakt van bestaande greppels.