Aanrijding tussen auto en driewieler in Tilburg

UPDATE Verwarde man met groot mes sluipt zorgcen­trum in Tilburg binnen, wordt overmees­terd door politie

13:24 TILBURG - Een 30-jarige man uit Goirle is zondagavond met een groot mes zorgcentrum De Hazelaar in Tilburg binnengedrongen en heeft daar personeel bedreigd. De politie kon de man snel overmeesteren, omdat personeel op tijd het alarm wist in te drukken. Volgens een politiewoordvoerder maakte de man een verwarde indruk.