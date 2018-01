'Aanval' op Peerke Donders raakt Tilburgers in het hart: 'Blijf met je handen van hem af'

Reactie Jan Bogers

Met grote letters vraagt het BD aandacht voor het verwijderen van standbeeld Peerke Donders.

Donder op! Standbeeld kan niet meer.



En dit alleen omdat Herman Fitters zich schaamt voor dit beeld. De discussie over het beeld is geopend, schrijft het BD.

Nog nooit heb ik iemand gesproken die zich schaamt voor dit beeld. En de krant schrijft direct dat het beeld zijn langste tijd heeft gehad.

Veel mensen zijn trots op Peerke Donders, én terecht. Peerke Donders was enige priester die na een oproep van de bisschop zich opgaf om naar Suriname te vertrekken. Een vertrek in die tijd was voor eeuwig.



Hij had een grote betrokkenheid voor de zwaksten in de samenleving. Lepra was in die tijd een gevreesde ziekte. Wie die ziekte kreeg werd in een open boot naar Batavia vervoerd om daar te sterven. Niemand keek naar die mensen om. En nu krijgt hij van Herman Fitters het verwijt dat hij niets gedaan heeft in de strijd voor afschaffing van de slavernij.



Ten eerste weet Herman Fitters dit niet en ten tweede had hij zijn handen vol aan zijn leprapatiënten.

Wij in Tilburg waren en zijn trots op Peerke Donders en eerden hem met een standbeeld en dat had hij ook verdiend. Gemeente Tilburg beloofde eeuwig voor het beeld zorg te dragen. Dus het beeld kan helemaal niet weg. Ik ben in Suriname geweest en in Batavia. Daar moet Herman Fitters ook eens gaan kijken.

Bij de Surinamers die ik gesproken heb is alleen maar waardering voor deze man. Dus stop de nestbevuiling. Ben trots op deze Tilburger.



Dhr. Fitters kan zijn energie beter aan andere zaken besteden en hetzelfde telt voor het BD.





Jan Bogers

Tilburg