Achter dit Tilburgse straatje schuilt een verleden van uitbuiting, en dat moet iedereen weten

Swim to Fight Cancer keert terug naar Piushaven, maar wel in voorjaar vanwege de waterkwali­teit

TILBURG - Honderden zwemmers gaan in juni 2024 weer het water van de Piushaven in voor Swim to Fight Cancer. Nieuw is een lange afstand (4 kilometer) en de datum in het voorjaar. Bij de voorgaande edities werd meer dan 600.000 euro opgehaald voor de strijd tegen kanker.