Achtervolging door Tilburg na stelen van potgrond en plantjes

video Op Bevrij­dings­dag toch even oorlog op Pieter Vreede­plein in Tilburg

5 mei TILBURG - Zaterdag, op Bevrijdingsdag, was het toch even oorlog in Tilburg. Voetbaloorlog dan wel te verstaan. Op het Pieter Vreedeplein werd gestreden om een plek in de landelijke finale straatvoetbal.