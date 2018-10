Acrobaten van Ockham's Razor op Circolo: intens gevaarlijk: nee, mooie beelden: ja

Peerke Donders gaat tijdens expositie sop en zeep inzamelen voor arme Tilburgers

11:00 TILBURG - ‘Arm in arm met Peerke’ heet de expositie over armoede in Tilburg, die volgende week zaterdag wordt geopend. De daad wordt bij het woord gevoegd: Tijdens de duur van de expositie in het Peerke Donders Paviljoen is dat meteen ook het inzamelpunt van de Sop en Zeep Plank.