AD stopt met smaaktesten, maar dient wel klacht in bij Tilburg University: 'Onderzoeker leverde geen bewijs'

VIDEO Het krioelt in de kliko! Alles over het ongerief (en het nut) van maden

31 mei TILBURG - Ze krioelen in de kliko. Een van de grote ergernissen die aan de borreltafel worden besproken, en in Tilburg ook al jaren in de politiek: maden. Nu het warm is zijn ze weer in beeld. Maar wat zijn het? En wat doe je eraan?