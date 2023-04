Advies: sloop deel gemeentehuis Baarle-Nassau en bouw woningen

Cijfers in omstreden Diessense gronddeal blijken niet te kloppen: gemeente rekende 20.000 euro te weinig

DIESSEN - De kavel Gulden Akker 32 in Diessen is door de gemeente Hilvarenbeek voor 20.000 euro minder verkocht dan hij waard is. Maar ‘alle betrokkenen hebben integer gehandeld’, concludeert burgemeester Evert Weys na een extern onderzoek. Dat onderzoek blijft echter wel geheim.