Advocaat: Tilburgs stel is te autistisch om gestraft te worden voor seks met meisje van 14

Camping

De ontucht gebeurde op een camping in Molenschot en bij de Tilburgse thuis. Alle drie de betrokken personen hebben een autisme-stoornis. Van dwang was geen sprake, zo leek het tijdens de zitting. Ook officier van justitie Mark de Graaf had daarvoor geen aanwijzing: ,,Ik heb het vermoeden dat het misschien makkelijker was voor het meisje om te zeggen dat er sprake was van dwang. Ik heb er geen bewijs voor."

Asperger

Volgens een psycholoog had de man van het stel zo zwaar last van het syndroom van Asperger dat hij wel in staat was om zich in te voelen in de wens van het meisje, maar het daardoor niet meer lukte om te zien of het sociaal ook geaccepteerd was. ,,En dan waren de twee andere betrokkenen ook nog eens autistisch", zei Klein. Zij vroeg daarom net als haar confrère vrijspraak.