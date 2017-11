Advocaat: Tilburgse verdachte drugszaak zweeg uit angst voor liquidatie

Signaal

Advocaat Van Essen noemde de strafeis voor W. 'buitensporig hoog', zo zei ze in haar pleidooi. ,,Maar het lastige is dat hij zich niet vrij voelt om te zeggen wat er precies gebeurd is. Dat is omdat het met Leon Viellevoye slecht is afgelopen . We weten het niet zeker, maar misschien is dat toch een signaal geweest. Hoe dan ook: de beste man is wel dood." Later in haar pleidooi stelde Van Essen dat W. onlangs in de gevangenis in Vught 'in elkaar geslagen' is. Of dat verband hield met de drugszaken waarin hij verwikkeld is, wilde ze niet zeggen.