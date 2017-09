Advocaat van Johan van Laarhoven gefrustreerd: OM heeft haar huiswerk niet goed gedaan

Het OM liet vrijdagmiddag via een persbericht weten dat ze de dagvaarding die ze naar Van Laarhoven had gestuurd, voorlopig intrekt. Reden: ze wil onderzoeken of en op welke termijn de 57-jarige Van Laarhoven bij zijn eigen rechtszaak kan zijn. Hij zit momenteel in de cel in Thailand nadat hij daar in hoger beroep tot 75 jaar celstraf werd veroordeeld voor het witwassen van geld dat hij in Nederland verdiend had bij de coffeeshops van The Grass Company.