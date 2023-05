Afsluiting cityring? Kan me niet lang genoeg duren!

Met hersenlet­sel naar kliniek in Utah, omdat het hier ‘tussen je oren’ zit: ‘Ik moest maar een paraceta­mol pakken’

GOIRLE - Hersenschudding of whiplash: het gaat lang niet altijd vanzelf over. Brigit Tunaydin-Duffhues (50) uit Goirle stuitte vooral op onbegrip van haar medici. In Amerika had ze wel baat bij een behandeling. ,,Het was een week hard trainen.”