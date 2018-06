Aftrap voor 'Gayformatorisch Dagblad' in Clarissenkapel Tilburg

TILBURG - Stichting Roze Maandag en de Kennismakerij in Tilburg slaan de handen ineen voor de aftrap van de speciale kranteneditie: het Gayformatorisch Dagblad. Dit gebeurt op 27 juni in de Clarissenkapel.

De al eerder aangekondigde krant is een reactie op de commotie over de flyers die in maart via het Reformatorisch Dagblad werden verspreid.

Hierin werd geprotesteerd tegen de 'zedenloze' posters van SuitSupply, waarop twee mannen met elkaar zoenen. De flyers waren van de actiegroep 'Gezin in Gevaar' van de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana.

Naar aanleiding daarvan begon activist Jasper Klapwijk een crowdfundingsactie om een advertentie in het Reformatorisch Dagblad te krijgen die positief was over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. De krant plaatste deze advertentie niet.

Verbinding

Het Gayformatorisch Dagblad is digitaal en verschijnt in aanloop naar de Tilburgse kermis. Mogelijk wordt op Roze Maandag een papieren versie in beperkte oplage verspreid. De combinatie geloof en geaardheid staan centraal in de artikelen. Een zoektocht naar wat mensen verbindt in plaats van wat ons verdeelt of doet oordelen, omschrijft Rona van der Heijden, voorzitter van stichting Roze Maandag.