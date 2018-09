Afval hoopt zich op bij Wagnerplein Tilburg. 'Een aanfluiting'

VIDEO Basis­school­leer­lin­gen in Tilburg oefenen verkeerssi­tu­a­ties in virtual reality

13:06 TILBURG - Kinderen die in virtual reality (VR) verkeerssituaties oefenen, worden daar na verloop van tijd steeds beter in. Uit een proef van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) bleek dat scholieren na zes weken trainen met een speciale app zich in de virtuele omgeving een stuk verkeersveiliger gedroegen. De gemeente Tilburg vindt de resultaten zo veelbelovend dat ze de methode nu aan alle basisscholen in de stad beschikbaar stelt.