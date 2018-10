Agenten met kogelwerende vesten rukken uit vanwege plastic wapen in Tilburg

UPDATETILBURG - Een 55-jarige man uit Tilburg is woensdagmiddag aangehouden op het Korvelplein. Een voorbijganger had gezien dat hij mogelijk een vuurwapen op zak had. Dat bleek later een plastic pistool te zijn.

Rond 14.30 uur kreeg de politie een melding binnen. Een voorbijganger had twee mannen op bankje zien zitten op het Korvelplein in Tilburg. Degen die melding maakte had gezien hoe een van hen een voorwerp vast had dat op een vuurwapen leek.

De politie spoedde zich naar het Korvelplein. Ze volgende daarbij een BGTV-procedure, wat onder andere inhoudt dat agenten kogelwerende vesten droegen, uit voorzorg.

Een man werd overmeesterd en in de boeien geslagen. Hij bleek een plastic pistool bij zich te hebben. Dat is in beslag genomen en de 55-jarige Tilburg is ingesloten op het politiebureau.

Split-second

,,Regelmatig worden agenten op straat geconfronteerd met mensen die nepvuurwapens bij zich hebben", valt te lezen op de Facebookpaginan van Politieteam Tilburg-Centrum. ,,Vaak zijn deze replica’s nauwelijks van echt te onderscheiden. Zeker niet voor een agent die op straat in een split second moet beslissen of hij moet ingrijpen of niet.