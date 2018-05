Agressieve asielzoekers in Arriva-bus Tilburg weer vrij, passagier zag alles gebeuren: 'Het was gekkenwerk'

TILBURG/EINDHOVEN – De mannen die zaterdag werden opgepakt nadat ze grote overlast veroorzaakten rondom een Arriva-bus in Tilburg zijn maandag weer vrijgelaten. Ze blijven volgens de politie nog wel verdacht van zwartrijden, het zich onttrekken aan een aanhouding en het in gevaar brengen van mechanisch verkeer.

In totaal werden er zes jonge mannen opgepakt. Het gaat onder andere om bewoners van verschillende asielzoekerscentra in Brabant, waaronder in Oisterwijk. Het politieonderzoek naar hun betrokkenheid bij het incident gaat de komende tijd gewoon door, verzekert een woordvoerder.

Wat gebeurde er?

De politie was die bewuste zaterdag op verzoek van de buschauffeur toegesneld naar de bus. Die stond op dat moment stil op de Bosscheweg in Tilburg. Volgens de chauffeur veroorzaakten de mannen problemen in de bus en waren ze vermoedelijk aan het zwartrijden.

Toen de politie bij de bus arriveerde, sloeg volgens een passagier de vlam in de pan. ,,Het was echt gekkenwerk, ze sloegen er flink op los”, zegt een Eindhovense passagier die richting het station van Tilburg ging.

Hij wil liever niet met zijn naam in de krant. ,,Ik zat helemaal achterin. Ik had niet helemaal precies door wat er nu aan de hand was, maar die mannen begonnen plotseling te schreeuwen en te schelden.”

Broekriemen

Dat gebeurde volgens de Eindhovenaar toen de mannen niet mee wilden werken aan een kaartjescontrole. Door de agenten werden ze met lichte dwang de bus uit gezet. Eenmaal buiten keerden de jongemannen zich tegen de agenten, zo meldde de politie.

,,Ze wilden ons te lijf gaan met hun broekriemen en er werd in onze richting gespuugd.” Op dat moment was de passagier er wel klaar mee. ,,Ik ben toen maar uitgestapt en weggelopen, want ik had echt geen zin in al dat gedoe.”

Op een gegeven moment stopte het geweld en probeerden de verdachten aan de politie te ontkomen. Ze klommen hierbij het nabijgelegen spoorwegviaduct op. Dit zorgde voor een levensgevaarlijke situatie. Twee aanstormende treinen konden maar net op tijd stoppen.

Misverstand

De vluchtpoging veroorzaakte veel hinder op de weg en vertraging op het spoor. Volgens een woordvoerder van de politie worden de mannen daarom ook verdacht van het in gevaar brengen van het mechanisch verkeer.

Uiteindelijk konden de jonge mannen worden aangehouden. In eerste instantie meldde de politie dat de agenten ter plekke werden bekogeld met stenen, maar dit berust volgens een woordvoerder - bij nader inzien - op een misverstand.

COA