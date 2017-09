Agressieve Tilburgse (23) wurgt agent bijna met nekklem

Frank Di Palma, enige overlevende van een vliegtuigcrash, heeft zijn eigen plaquette op Landpark Assisië

9:39 BIEZENMORTEL - Hij was de enige van tien bemanningsleden die de crash met zijn bommenwerper op 18 september 1944 overleefde en dus staat de naam van Frank DiPalma niet tussen die van zijn kameraden op een plaquette in het Mariakapelletje aan de Schoorstraat in Udenhout.