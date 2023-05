AKO mag geen sigaretten meer verkopen op station en vertrekt uit Tilburg

Alarm over kleine groep criminele overlastge­vers bij azc Gilze, maar ‘situatie is wel verbeterd’

GILZE - De overlast op en rond het azc in Gilze is gedaald door extra maatregelen. Dat stelt staatssecretaris Eric van der Burg na Kamervragen. Burgemeester Derk Alssema van Gilze sloeg vorige week alarm in een brief aan de staatssecretaris: ‘Ik signaleer dat een hele kleine groep, vaak kansloze asielzoekers, veel onrust en criminaliteit veroorzaakt en daarmee het evenwicht verstoort op het azc.’