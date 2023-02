Al het zand zeven voor beter bodemleven: Spoorpark begint aan maanden durende ‘operatie grasveld’

Wester­markt omarmt plannen voor opknap­beurt: ‘Want het is nu een koud trekgat’

TILBURG - Het winkelend publiek in de Westermarkt was zaterdagmiddag eensgezind, nadat bekend werd dat er plannen zijn voor een grote opknapbeurt van het winkelcentrum: het is inderdaad de hoogste tijd dat er iets gaat gebeuren.