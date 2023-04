Alcoholverbod voor omgeving station Tilburg tegen overlast wildplassers, bedelaars en straatintimidatie

Tilburgse honkballer wil zijn nummer terug: ‘Dan ben ik als honkballer weer compleet’

Honkbalclub Blue Lions uit Tilburg komt maar niet in zijn ritme. De ploeg van coach Edel Cárdenas verloor zondag in Tilburg van het Eindhovense PSV: 16-18. Blue Lions’ derdehonkman Rupertson Straker (35) had niet zijn beste dag. De op Curaçao geboren Tilburger zou het liefst met een ander shirtnummer spelen.