Alerte buren blussen zelf hegbrand in Tilburg

Nu wel première Nasser El Jackson. In Tilburg, zijn eigen stad

17:30 TILBURG - De voorstelling 'Ball’ met de Tilburgse straatvoetbal Nasser El Jackson zou in première gaan op Festival Boulevard in Den Bosch, maar in augustus bleek het stuk nog niet helemaal af te zijn. El Jackson toonde zijn behendigheid op het theaterfestival, maar er was nog geen lichtplan te zien en geen muziek te horen.