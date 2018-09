Alleen de gevel behouden? Poort door historisch warenhuis Tilburg

Minister: ophelde­ring over 'promotiefa­briek' Tilburg University

16:17 TILBURG - Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs vraagt de Universiteit van Tilburg opheldering over de grote aantallen aspirant-doctors van buiten de universiteit die zij naar een doctorstitel begeleidt. De minister wil weten of de universiteit deze zogeheten 'buitenpromovendi' wel goed bijstaat. Als dat niet zo is, dan moet de universiteit het geld dat zij daarvoor krijgt mogelijk aan het Rijk terugbetalen.