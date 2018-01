Alleen maar vrouwen aan de top bij textielbedrijf Van Puijenbroek in Goirle

Liefdeslied voor omgekomen Dominique (22) uit Tilburg blijkt YouTube-hit

12:45 TILBURG – De videoclip van dancenummer 'Come Back To Me', waarin de omgekomen Dominique Lousberg (22) uit Tilburg op een bijzondere manier wordt geëerd, blijkt een kijkcijferhit. In slechts een paar dagen tijd is de clip, gemaakt door de vriend van Dominique, al meer dan 150.000 keer bekeken op YouTube.