Allereerste Tilburgse kermisrun: 'Echt gaaf. Het leukste was de Bayern Rutsch'

TILBURG - Een deel van de straten en pleinen van het kermisterrein in Tilburg was zondag het parcours voor de allereerste 10 kilometer lange Kermisrun. Geen hardloopwedstrijd, maar 'fun & run' tussen kermisattracties en markante Tilburgse plekken.

Darius Cyrroes van organisator Golazo vertelt dat ze bij de uitvoering van het evenement overal enthousiaste reacties kregen. ,,Via de gemeente kregen we tips voor attracties die hen leuk leken om doorheen te lopen. Vervolgens hebben we exploitanten benaderd."

Quote Ik vind het een leuk evenement, maar wel allemaal kort dag. Chris Reemers, kermisexploitant

Eén van hen is Chris Reemers. Deelnemers maken een rondje door zijn cakewalk op de nostalgische kermis. ,,Ik vind het een leuk evenement, maar wel allemaal kort dag. Gisteravond tot 01.00 uur de attractie open, afsluiten en naar bed. Dan is 's ochtends half tien wel vroeg."

Quote We gaan het meemaken, mijn rondje over de kermis gister­avond ging ook prima. Britt, deelneemster

Voor deelnemers was het vroege tijdstip juist fijn: velen hebben afgewacht wat de warmte deed alvorens ze zouden starten, weet ook Cyrroes. Ook Lian en haar twee kinderen hebben eerst het weer afgewacht. ,,Maar nu heb ik er zin in!" zegt de 11-jarige Janna. Ook de schoonzusjes Pleun en Britt zijn er klaar voor. Ze starten in de derde en laatste groep. ,,We doen al langer aan hardlopen, maar dit is toch wel anders denk ik. We gaan het meemaken, mijn rondje over de kermis gisteravond ging ook prima", lacht Britt.

De broers Mark en Dirk Burgers zijn één van de eersten die binnen komen. ,,Het was echt gaaf. Het leukste was de Bayern Rutsch. Met de trap naar boven en dan op een matje naar beneden." Gevaarlijk vonden ze het geen moment: ,,Het is prima georganiseerd."

Quote Toen mijn vriend vroeg of ik mee deed heb ik meteen ja gezegd. Want als ik na ga denken, zeg ik nee. Sanne Muller, deelneemster

Ook de vrienden Sanne Muller en Bart Lathouwers hebben genoten. ,,Dit was mijn eerste hardloopervaring", vertelt Sanne. ,,Toen mijn vriend vroeg of ik mee deed heb ik meteen ja gezegd. Want als ik na ga denken, zeg ik nee. Maar ik ben blij dat ik ja heb gezegd!"

