Alles is Wonderland voor aanstormend musicaltalent

TILBURG- De een is gek op tapdance, de ander zingt het liefst de hele dag. Allebei deden ze mee aan de MusicAllFactory en allebei zijn ze dit weekend te zien in musicals.

,,Ik was best teleurgesteld toen ik mijn eerste musical zag. De film Annie vond ik echt super leuk, vooral om het tapdancen. Bij de musical dacht ik dat ik het meisje uit de film zou zien, en dat ze zou tappen", bekent Juliëtte van Tongeren, tweedejaars studente musicaltheater aan Fontys en voormalig studente van MusicAllFactory. ,, Via tapdance ben ik bij musicallessen gekomen. Toen ik het zelf probeerde, bleek ik het eigenlijk wel leuk te vinden."

,,Ik ben er een beetje ingerold", zegt Kim Cornelissen. Zij doet dit jaar nog mee aan de vooropleiding van MusicAllFactory (MAF). ,,Thuis vond ik het heel leuk om te zingen. Een klasgenootje van de basisschool vertelde me over haar musicallessen en daar ben ik een jaar naartoe gegaan. Totdat iemand me vertelde dat als ik naar Fontys wilde, ik het beste naar de auditie voor MAF kan."

MusicAllFactory

De MusicAllFactory (Jongeren) is onderdeel van het Factorium. Hier leren jongeren tussen de 14 en 18 jaar in vier jaar meer over de disciplines zang, dans en (toneel)spel. Aan het eind van het derde jaar is er de kans om auditie te doen voor een plek bij musicalopleidingen. ,,Het grootste deel van MAF wordt aangenomen", vertelt Kim. ,, Haal je het niet, dan mag je het een jaar later nog eens proberen."

De vooropleiding van de MAF is niet makkelijk. Een typische repetitiedag start op zaterdagochtend 9.00 uur met een les in een eigen discipline, daarna komen de andere disciplines. Tot 17.00 uur wordt er gerepeteerd. En dan krijgen de jongeren ook nog huiswerk.

Alles is Wonderland

Dit weekend staat Kim op de planken met de show 'Alles is Wonderland'. Een show over Alice, een alleenstaande moeder met kopzorgen. In een zoektocht door 'Wonderland' ontdekt ze zichzelf. ,,Spannend is het wel, maar ik heb er heel veel zin in", vertelt Kim met een lach. Daarna begint ze aan de vooropleiding muziektheater bij Fontys.