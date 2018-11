Als Becky Bulldozer raakte Steffie haar burn-out kwijt

TILBURG - Steffie Storms maakte na haar burn-out een documentaire over haar faalangst, lage zelfvertrouwen en onzekerheden. Het resultaat is een kwetsbaar kijkje in het hoofd van Storms en haar Roller Derby- alter ego: Becky Bulldozer.

Becky Bulldozer is een grote, stoere en sterke vrouw die iedereen op de baan aan de kant krijgt. Ze vindt zichzelf krachtig en angstaanjagend. ,,Op de baan ben ik de krachtige Becky, daarbuiten nog steeds de onzekere Steffie", zegt Storms (30). ,,Ik was en ben liever Becky Bulldozer, maar sinds deze film komen de twee steeds meer samen. Voor het eerst in mijn leven ben ik echt trots op mezelf.”

Films maken: dat vindt ze altijd al leuk. Haar eerste documentaire maakte ze op de kunstacademie. Toch is Becky Bulldozer haar eerste film sinds jaren. Vier jaar geleden leidde haar onzekerheid tot een zware burn-out. ,,Ik werkte 40 uur per week in een winkel. Door mijn faalangst maakte ik geen films meer. Maar als ik mijn verhalen en ideeën niet kwijt kan, word ik gek.”

Roller Derby

Rond die tijd ontdekte ze Roller Derby: een contactsport waarin je op rol- of ijsschaatsen door de linie van het andere team moet zien te beuken. ,,Ik ben meteen naar een kijkavond geweest. Ik was op slag verliefd en dwong mezelf om me in te schrijven.”

Roller Derby wordt gespeeld door grote, sterke vrouwen. In de film zie je ploeggenoten van Storms met tatoeages, piercings en lange blonde haren. Na een wedstrijd zijn ze bont en blauw. Als de helm af gaat komen de glimlachjes terug. ,,Het ziet er stoer uit, maar iedereen is ontzettend lief. Derby heeft mij geholpen om door die burn-out te komen. Het is fysiek uitputtend, ik kan mijn hoofd leegmaken op de baan en in de derde helft kan ik met mijn team alles waar ik mee zit bespreken.”

Volledig scherm Steffie Storms in haar documentaire 'Becky Bulldozer'. © Steffie Storms

Taboe

Steffie Storms overwon haar faalangst en begon op en rond de baan aan haar documentaire. Het werd, als je het Storms vraagt: ,,Een kutfilm! Ik heb twee jaar geroepen dat ik er nooit aan had moeten beginnen. De man die de film in elkaar heeft gezet zei: ‘Als je er zo over denkt, ga ik een kutfilm voor je maken.’”

Dat is te zien: simpele productiefoutjes van Storms worden uitgelicht. De geïnterviewde derbydames kuchen en vallen stil. ,,Normaal wordt dat eruit gehaald, maar ik wilde laten zien dat het leven niet perfect is. De film heeft een open einde, het is geen rond verhaaltje. Ik hoop dat mensen zich in de film herkennen en doorkrijgen dat iedereen zijn onzekerheden heeft.”

Storms wil op haar skates niet alleen de blockers van de tegenstander doorbreken, maar vooral ook het taboe op kwetsbaarheid. ,,Sinds ik daar zelf open over ben, voel ik mij zoveel meer thuis in deze wereld. Ik hoop dat ik diezelfde openheid van anderen terugkrijg. Veel mensen praten niet over wat ze voelen, houden alles voor zichzelf. Als we met z'n allen wat meer zouden praten, zou deze wereld zo veel fijner zijn. Ik wil dat mensen deze film zien en denken: fuck it, ik mag mijn emoties laten zien.”