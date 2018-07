Als kermisreporter reist Marijn Vermeeren wekelijks naar kermissen: 'Tilburg is een favoriet'

,,Vroeger was ik in januari al bezig met het plannen van welke kermissen ik wilde bezoeken. Nu kijk ik per week waar er kermis is en wat me leuk lijkt." Voor zijn YouTube-kanaal 'Kermisreporter' gaat Marijn Vermeeren bijna wekelijks naar de rondreizende attractieparken. Hier filmt hij attracties, stelt hij vragen aan de exploitanten en maakt hij reportages over de kermis. ,,Ik begon met filmen toen ik mijn eerste mobieltje kreeg. Nu heb ik bijna 10.000 abonnee's op mijn YouTube-kanaal."