Als tiener in een toneelstuk over de dood. ‘Zwaar? We zijn juist heel erg met het leven bezig’

Tilburgs rijksmonu­ment Vredelust wordt eindelijk opgeknapt. ‘Voor de feestdagen alles waterdicht’

6:00 TILBURG - Met restauratie van verwaarloosde monumenten hebben de bouwers van Roozen van Hoppe de nodige ervaring. Zo werden voormalige kloosters in Sluis (de Dikke van Dale) en Berkel-Enschot (Koningsoord) in hun handen weer fraai bij de tijd gebracht. Maar zo bar als Villa Vredelust aan de Bredaseweg in Tilburg troffen ze het nog niet. ,,Het is echt heel slecht, het heeft enorm geleden”, zegt Hans Kuys, uitvoerder bij het bedrijf uit Haghorst.