Alvast oefenen voor de allereerste stadsquiz: 'Wè witte gij van Tilburg?'

Margot Homan in de race voor titel Kunstenaar van het Jaar: Miet, Helga en Marga maakte ze voor Tilburg

10:02 TILBURG - De Tilburgse beeldhouwer Margot Homan is een van de acht finalisten voor de titel Kunstenaar van het Jaar 2019. Op 8 november, in de Nationale Kunstweek, is de ontknoping.