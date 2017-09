Alwéér een ramkraak, maar winkelbaas John uit Tilburg blijft strijdbaar: 'Ik kan niet anders'

TILBURG – Acht keer eerder werd zijn winkel overhoop gehaald. En vannacht was het opnieuw raak: met een gestolen Opel Corsa probeerden dieven de voorpui van Johns Sport Shop in Tilburg te rammen. Ze faalden, maar de schrik zit er bij eigenaar John goed in. Voor de zoveelste keer. ,,Maar ik houd de moed erin! Ik kan toch niet anders?”

John beaamt: de inbrekers zijn vannacht uiterst creatief aan de slag gegaan. Midden op de weg lag een drie meter lange springschans, waarmee de inbrekers overheen reden om zo gemakkelijk over het gootje tussen de weg en het grasveld te komen. En natuurlijk om met nog meer kracht de voorpui te rammen.

Enorme ravage

De klap was inderdaad enorm, zo zegt de eigenaar. ,,Er was een enorme ravage toen ik hier aan kwam. Overal lagen brokstukken en glas.” Toch bleef de voorpui overeind. ,,Dit zijn een van de beste ramen die je kunt hebben”, legt John uit. Zijn winkel is op verschillende manieren zwaar beveiligd. ,,Dat moet ook wel, want het is echt niet de eerste keer dat ze binnen probeerden te komen.”

In het achtjarig bestaan van de winkel is al acht keer eerder een ramkraak of inbraak gepleegd. ,,Ze zijn hier wel eens binnengeweest, toen hebben ze voor 60.000 euro aan kleding gestolen. Gelukkig zijn we echt extreem goed verzekerd.”

Ellende

Dat geldt ook voor deze ramkraak, maar opgelucht is John allerminst. ,,Dit levert weer zoveel ellende op, dat kun je je haast niet voorstellen”, verzucht hij. ,,Hier gaat weer erg veel energie en tijd zitten. Maar goed, we moeten door. We kunnen niet anders.”