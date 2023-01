American Footballclub Tilburg Wolves stopt: ‘Tijdens corona zijn veel leden afgehaakt’

,,We begonnen ooit met een aantal jongens in het park en hebben zo alles opgebouwd, maar momenteel krijgen we het niet meer voor elkaar de club te runnen”, zegt Ed Lemmers, algemeen bestuurslid bij Tilburg Wolves.

Vooral de coronaperiode hakte er flink in. ,,Alles moest dicht en je probeert contact te houden, maar dat is gewoon lastig. Je ziet de mensen niet meer, ze kunnen niks bij de club doen en zijn daarom in veel gevallen gestopt en niet teruggekeerd.”

Daarnaast zijn veel dragende krachten vertrokken bij de club. ,,De voorzitter is gestopt, de penningmeester en de secretaris. Ook is het soms moeilijk om aan trainers te komen. Het is daarnaast momenteel lastig om mensen te binden omdat veel vrijwilligers die iets voor clubs doen ouders zijn van kinderen die sporten bij de Wolves. Omdat ons jeugdteam inmiddels is weggevallen, komen dit soort mensen niet meer op de club.”

Omdat de ledenaantallen al langer terugliepen besloten de Tilburg Wolves eerder al om samen te gaan met Eindhoven in een combiteam. ,,Dit team gaat wel door, maar dan met spelers uit Eindhoven, Nijmegen, Enschede, Spijkenisse en een paar van ons”, vertelt Lemmers.

Druk bestaan

Het spelen van American Football is echt een levensstijl, legt hij uit. Er gaat veel tijd in zitten dus je moet het ook echt willen. ,,Je traint twee keer in de week en op zondag heb je een wedstrijd. Daarnaast hebben we als spelers daarbuiten ook veel contact. Ik ging ook nog eens twee of drie keer per week naar de gym en een keer zwemmen. Zo bouw je kracht en fitheid op, die je in je spel goed kunt gebruiken.”

Aan de zondagse wedstrijd ben je heel de dag al kwijt, geeft Lemmers aan. ,,Om 12 uur verzamelen we op de club en om twee uur is de wedstrijd. We spelen door het hele land. Als je bijvoorbeeld een wedstrijd in Enschede speelt en je begint om twee uur, is het pas rond half vijf afgelopen en dan moet je nog naar huis.” Daarom ging zijn gezin ook mee naar wedstrijden.

,,Voor nu heb ik er wel vrede mee. Voor mij is het ook bijna niet meer te combineren. Ik ben 39, heb twee kinderen, een vrouw, ik heb een winkel en nog een tattooshop. Ik vind het leuk om betrokken te zijn en te helpen om de sport te promoten, maar als speler lukt het niet meer.”

Toekomst

De vereniging stopt nu en wordt een stichting. Alle spullen die zij heeft, blijven daarmee in het bezit van Tilburg Wolves. ,,Zo kunnen mensen die met initiatieven komen als ze willen bij ons spullen in bruikleen nemen. Daarnaast gaan we door met het geven van clinics op scholen, omdat we de sport willen blijven promoten. Op die manier blijf ik ook betrokken en hopelijk kunnen we de sport aan de man blijven brengen, zodat er in de toekomst weer een team in Tilburg komt.”