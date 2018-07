Amerikaanse kan door vrijspraak naar haar vriend in Tilburg

Binnen was er een incident geweest waarbij ze was uitgemaakt voor 'nigger'. Toen ze daarna buitenstond, mocht ze van de portiers niet meer naar binnen. Ze vroeg daarop om de manager te spreken te krijgen, waarop ze een duw kreeg.

Daarna zou ze hebben geslagen, aldus de portier. Ook een agent die in de buurt was zou dat hebben gezien. Die sprak alleen van een vuistslag en volgens de portier was het een klap met de vlakke hand. De agent stond ook op grote afstand en kwam pas later bij het incident, toen ook anderen zich er al mee bemoeiden.