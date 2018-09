Amerikaanse metalband Sleep verkiest Roadburn boven Coachella: 'Fuck Coachella, we want to play at Roadburn!'

Opmerkelijk aangezien Coachella een van de meest toonaangevende en grootste festivals in de wereld is met meer dan 200.000 bezoekers per jaar. Roadburn trekt jaarlijks een kleine vijfduizend mensen naar Tilburg, waarvan meer dan de helft uit het buitenland komt.

Dat is waarschijnlijk ook de reden dat Pike liever naar Tilburg komt. Het is een festival voor de échte liefhebbers. "We houden van het festival en we houden van Walter die het festival organiseert", zegt Pike tegen Metal Hammer. "We hebben het in zoverre uitgestippeld dat Roadburn momenteel het enige is dat we gepland hebben volgend jaar. We zijn nog nergens anders geboekt tot nu toe dus er moet nog een hoop gebeuren... maar we hebben Coachella gewoon afgewezen voor Roadburn!"