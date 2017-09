Amigos, vrienden die Amigos Bier drinken

TILBURG - Amigos. Deze naam in graffitiletters vind je op veel plaatsen in de binnenstad. Het Brabants Dagblad legde via, via contact met deze crew voor een interview. De zegsman wil anoniem blijven. Dit is de laatste aflevering van een serie over graffiti in Tilburg

,,Het klopt dat Amigos een band heeft met Tilburg. Alhoewel niemand van ons op dit moment in de stad woont, maar dat is dat weleens anders geweest. Af en toe gaat iemand op pad in Tilburg, maar ons speelveld is groter. Je ziet ons overal in het land, maar vooral onder de rivieren. Het meeste werk van ons dat je in Tilburg tegenkomt, is niet in de laatste maanden gemaakt. En hoewel je ons de nieuwe generatie kunt noemen zijn, we zijn vier jaar bij elkaar, is niet iedereen van onze groep in de fontein der jeugdigheid gevallen. Het oudste lid is tweemaal zo oud als de jongste."

,,Onze drive is simpel: hoewel niet iedereen het zal toegeven. Het is een uit de hand gelopen jongenshobby die een levensstijl is geworden. Er is veel passie en toewijding binnen de groep. We zijn bewust van wat we doen en overtuigd van de onschuld ervan. Het heeft niet veel te maken met rebellie, met fuck the system of baldadigheid. Iedereen is wel lichtelijk anti-autoritair. De daad van het schrijven van graffiti drijft ons, de actie. We maken graag iets moois, maar dat is niet onze drijfveer. Een prachtige burner op een legale muur? Dat is meer voor de oudere graffitischrijvers. Die hebben veel te verliezen in hun leven. Amigos is een alter-ego, misschien wel een spel."

Volledig scherm Graffiti van Amigos bij Squashcewntrum T aan de Boomstraat in Tilburg © Beeld Werkt

,,We delen een groot raakvlak, maar zijn wild verschillende karakters. Natuurlijk als je een avond, dag, of aantal dagen doorbrengt met andere leden van de groep komt er vanzelf graffiti bij kijken. Meestal, na een paar biertjes. Het is dan de kers op de taart, het einde van een geslaagde avond. Een avond die net zo goed kan eindigen door met zijn allen naakt een duik te nemen in een gesloten zwembad. Ook dat is illegaal. Misschien zit daar de crux, zijn we bang ooit een onbewogen leven te moeten leiden."

,Onze naam is ontstaan bij een aangename bijeenkomst waar Amigos Bier werd gedronken. Blijkbaar klonk de naam catchy. De sfeer was goed en een band was gesmeed. Sommige leden zijn niet zo actief en anderen zijn verontrustend vaak op pad. In onze meest productieve weken kunnen we er twintig werken uit knallen. In minder productieve tijden eentje per week."

,,We verven in principe op alles. Muren, treinen, busjes, particuliere eigendommen, openbare eigendommen, vloeren, daken. Ieder van ons heeft zijn eigen kijk op wat goede plekken zijn. Vorig jaar hebben we de 'meeste tracksides award' gewonnen op een forum. Conclusie: we staan dus veel langs het spoor. Soms heb je zin alleen muurtjes te verven, soms wil je een trein doen. En soms wil je niks, maar staan we toch ineens om half drie 's nachts met een paar mensen langs de snelweg."

,,Ik vermoed dat je vraag over particuliere eigendommen gaat. Wat kan wel en wat kan niet? Goede vraag! maar zonder een concreet antwoord. Er is geen harde lijn of rode draad. Is een muur langs het spoor niet ook particulier eigendom? Waar ligt de grens? Is een slooppand oke? Het heeft geen zin om zo over graffiti te denken. Het is sowieso illegaal. En ja, er zijn ongeschreven regels. Ik denk oprecht dat we een van de crews binnen Nederland zijn die er de minste boodschap aan hebben.'"

,,Soms gebeurt het dat iemand over iets heen verft waar iemand anders waarde aan hecht. Oud werk, werk van een vriend, werk van een voorbeeldpersoon. Dit hebben we ook wel eens in Tilburg gedaan. Gevolg is dat mensen boos worden. Soms verven we over iets heen dat zo vervaagd is dat het niet meer te lezen is. Dan kan het gebeuren dat je de historische waarde van een wand verkeerd inschat, ook als we een fullcolor over een throwie zetten. Als er dan gedoe ontstaat is dat vervelend. Als we weten dat de piece, laten we zeggen, van iemand is die is overleden, gaan we het niet aanraken. Maar als je toch regels breekt dan kan je het beter goed doen. Hoe zou het zijn als bankovervallers elkaar etiquette voorleggen? ,Nee die plek heb ik vijftien jaar geleden gedaan, als jij die nu doet tast dat mijn ego aan!'"

,,We zijn geen extreem actieve treinmensen. Een paar per maand. Ongeschreven regels zijn daar functioneel. Wellicht omdat schrijven op treinen complexer is en treinen niet overal staan, is er meer territoriumdrift en meer afgunst. Je zult in deze niche sneller een klassieke hiërarchisch model zien en je moet je strepen verdienen. Mensen die jaren meegaan hebben een status. Jonkies moeten zichzelf ertussen zien te wurmen. Dat kan tot confrontaties leiden met mensen die langer mee gaan. Je moet op je hoede zijn, maar vooral je verstand gebruiken. Dit is het terrein waar het kaf van het koren wordt gescheiden."