Ammar leert inmiddels Lenie een lesje

TILBURG - Lenie Kenkhuis geeft taalles en meer aan Syrische vluchtelingen. Ze hield er een 'aangewaaide zoon' aan over. ,,Mensen moeten nu ook echt oefenen: help ze daarbij." De laatste aflevering van de serie VoeTstuk.

Ze heeft wel getwijfeld of ze op het VoeTstuk wilde, in de laatste aflevering van deze serie. Maar als Frans van den Oetelaar dat meubelstuk niet al voor het BD had voorgeproduceerd, dan had Ammar Alkhatib het hoogstpersoonlijk voor Lenie Kenkhuis willen bouwen. ,,Lenie is lief en aardig en heel belangrijk voor mij", zegt de 30-jarige Syriër.

De twee leerden elkaar kennen op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015. Vooral de wijk Fatima stond op z'n kop toen het gemeentebestuur besloot dat hier noodopvang zou komen. Tegenstanders lieten luid van zich horen, anderen waren vooral bezorgd over de veiligheid, weer anderen heetten de vluchtelingen juist welkom.

Witte wijk

Lenie Kenkhuis (63) behoorde tot de laatste groep. ,,Ik vond Jozefzorg een prima plek, mijn schoonouders hebben er hun laatste tijd doorgebracht. Maar ik had makkelijk praten vanuit onze witte wijk Armhoefse Akkers. Dan wilde ik ook iets dóen: dichtbij helpen."

Niet aan de slag voor het COA of Vluchtelingenwerk, maar heel direct persoonlijk contact zocht ze. ,,En taal was mijn invalshoek. Dat is het allerbelangrijkst, als je geen Nederlands spreekt blijf je hangen op je eilandje."

Twee- tot driemaal per week kwam ze bij Jozefzorg. Van meet af aan hamerde ze op de taal. Langzaam articulerend: 'Goe-de-morgen, hoe gaat het?'. Ze liet mensen gerust vijftig keer alsjeblieft zeggen, Syriërs hebben vooral moeite met de B. ,,Een beetje schooljuffrouw-achtig ja, maar ik weet hoe belangrijk het is dat je durft te spreken en je verstaanbaar kunt maken. Lang geleden heb ik zelf drie jaar als vrijwilliger in Afrika gewerkt en toen Kiswahili geleerd."

Niet iedereen was even gemotiveerd voor haar taallessen. ,,Mensen vonden het toch te moeilijk, sommigen waren altijd moe, of ziek of gewoon lui." Maar Ammar, wiens ouders in Syrië achterbleven, sprong er meteen uit. 'Would you be my Dutch mom?' vroeg hij met een knipoog. ,,Haha, ik smolt ja. Had mijn eigen zoon me net niet meer nodig, kwam me een nieuwe aangewaaid. Ik heb gezegd: okay, maar dan krijg je ook een Nederlandse opvoeding."

Rijksmuseum

Lenie appte hem in het begin, op weg naar haar werk in Amsterdam, vaak wakker: 'wat ga je doen vandaag?'. 'Nee, Ammar, ik zit niet OP de trein, dat doen mensen in Pakistan, hier zit je IN de trein." Ze liet hem eindeloos stukjes voorlezen uit het Brabants Dagblad, en maar oefenen op die lastige uitspraak. Maar ook de Nederlandse cultuur heeft weinig geheimen meer voor hem. Samen bezochten ze het Rijksmuseum, de Keukenhof, Giethoorn, Blokzijl...

Ammar kan er inmiddels in charmant Nederlands uitstekend over vertellen. Hij maakt een draaibeweging met beide handen. ,,Als je met iemand bevriend bent, moet je aan elkaar klikken. We vinden dezelfde dingen leuk: kunst, muziek, musea". Met een olijk gezicht: ,,Nu verbeter ik Lenie. Nee Lenie, het is niet hun gaan, maar zij gaan. En ik ben niet langer als jou, maar dan jij." Volgende week begint hij zijn hbo-studie werktuigbouwkunde in Eindhoven.

Maar Lenie heeft ook een míssie met haar verhaal. Zelf onderwijst ze inmiddels thuis ook een tante van Ammar, die deelt haar lessen weer met haar echtgenoot. In Noord bezoekt ze een Syrisch gezin met vijf kinderen. ,,Ik doe altijd taalspelletjes: liedjes zingen, ik zie ik zie wat jij niet ziet. De kinderen pikken het razendsnel op, onder elkaar praten ze al Nederlands, da's hoopgevend."