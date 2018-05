Armhoef: liever appartementen op locatie Aldi

UPDATE Normale dienstrege­ling tussen Den Bosch en Tilburg hervat na aanrijding op het spoor

21 mei DEN BOSCH/TILBURG - De dienstregeling tussen Den Bosch en Tilburg was maandagmiddag enige tijd verstoord door een aanrijding op het spoor. Het is niet bekend of het gaat om een aanrijding met een persoon of met een dier of voertuig.