Arrestatie op spoor nadat persoon voor trein staat: geen treinen tussen Tilburg en Boxtel

Auto en motor in brand na ongeluk in Tilburg

13:35 TILBURG - Bij een ongeluk op de kruising van de Burgemeester Brokxlaan en de Fraterstraat in Tilburg is dinsdagmiddag rond 12.30 uur een motorrijder gewond geraakt. Een automobilist en motorrijder botsten daar tegen elkaar. Beide voertuigen vlogen vervolgens in brand. De brandweer wist het vuur snel te doven.