Arrestatieteam opgeroepen voor verwarde man in Tilburg: ‘Uiteindelijk bleek het mee te vallen’

Ook het arrestatieteam werd opgeroepen naar de Voorschotenstraat. Op de vraag wat de melding zo ernstig maakte, geeft een woordvoerster van de politie geen antwoord. ,,Maar het was voor ons reden flink op te schalen, uiteindelijk bleek het mee te vallen.” De man is niet gearresteerd, straatbewoners vertelden donderdagavond wel dat hij geboeid is meegenomen. De woordvoerster zegt dat de man is overgedragen aan de zorginstanties.

Het gebeurt vaker dat een arrestatieteam wordt ingezet bij dergelijke situaties. Eind vorig jaar kwam het team nog in actie in de Tilburgse Sint Annastraat om de 45-jarige verwarde bewoner uit zijn huis te halen. Jaarlijks worden er in Tilburg bij de politie ruim duizend incidenten gemeld van overlast door verward gedrag.

Soms is dat verward gedrag zo gevaarlijk dat burgemeester Weterings, na overleg met een psychiater, deze mensen de zogeheten crisismaatregel oplegt. Hij kan iemand maximaal drie dagen gedwongen in een zorginstelling laten opnemen, omdat ze een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen. Het gebeurde in Tilburg de afgelopen jaren gemiddeld twee keer in de week. Of dit donderdagavond bij de verwarde man in de Reeshof het geval was, is niet bekend.