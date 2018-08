Zwemmen voor zieke vrienden of familie: Tilburg haalt ruim twee ton bijeen tijdens Swim to fight Cancer

26 augustus TILBURG - Terwijl zo'n twintig kilometer verderop in Waalwijk zwemheld en boegbeeld van de strijd tegen kanker Maarten van der Weijden werd gehuldigd, gingen in Tilburg 364 'helden' het water in van de Piushaven tijdens de eerste Tilburgse editie van Swim to fight Cancer.