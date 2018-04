Asperges voor zo ver het oog reikt in Udenhout

Jonge vrouw (21) aangerand in trein naar Tilburg, man probeert haar opeens te zoenen

15:40 TILBURG – Een jonge vrouw van 21 is in de trein van Maarheeze naar Tilburg aangerand door een onbekende man. Dat gebeurde vorige maand al, maar de politie maakt dat nu pas bekend. Er wordt in het bijzonder gezocht naar een medereiziger die de aanranding heeft zien gebeuren.