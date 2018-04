Auto botst tegen lantaarnpaal in Tilburg

Gipsy Festival gooit handdoek in de ring. Geen nieuw festival meer

16 april TILBURG - Het Internationaal Gipsy Festival keert definitief niet terug in Tilburg. Het festival was twintig jaar lang een begrip in de stad. Het muziekevenement was de opening van het buitenfestivalseizoen in Tilburg en kon rekenen op een trouwe schare bezoekers. Die troffen elkaar in het begin in de Muzentuin, later in de tuin van Interpolis. De laatste editie was in de Pastorietuin en 013. Een groot aantal gipsybands uit Europa stond op de podia, zoals Taraf de Haidouks uit Roemenië.